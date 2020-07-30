Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
Студия People Can Fly сейчас готовится к выпуску кооперативного экшена Outriders, но это не значит, что компания не строит планы на будущее, тем более, учитывая то факт, что у неё имеется несколько подразделений. Так, сегодня стало известно, что нью-йоркский офис People Can Fly приступил к работе над приключенческим боевиком AAA-класса для платформ нового поколения.
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Подробностей о проекте, впрочем, пока немного, и все они базовые, если не сказать маркетинговые. Разработчики обещают амбициозный и полный нововведений проект в совершенно новой интеллектуальной собственности. Возглавят разработку нового проекта Роланд Лестерлин и Дэвид Гринс, которые принимали участие в создании экшена Just Cause 3.
Хотя основную часть работы над новинкой будет вести нью-йоркское подразделение People Can Fly, другие офисы студии без дела также не останутся. Такова современная практика: одним небольшим коллективом высокобюджетный, да ещё и амбициозный проект не создать.
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