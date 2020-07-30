Много лет назад группа энтузиастов решила построить в Minecraft гигантский город, которому нет равных ни по масштабам, ни по качеству планировки. Виртуальный город назвали Гринфилдом, и вчера на просторах Reddit один из энтузиастов опубликовал скриншот, демонстрирующий Гринфилд с высоты птичьего полёта. Объём проделанной за эти годы работы просто поражает воображение.

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На скриншоте можно заметить порт с пришвартованными кораблями, прибрежные районы, промышленные зоны, многочисленные дороги и автомагистрали, уличное освещение и многое другое. В общем, может сложиться впечатление, что мы попали в SimCity от первого лица.

Естественно, Гринфилд — труд не одного и даже не десятка людей. По последним данным, над проектом трудятся около пятисот энтузиастов. При желании можно даже зайти на YouTube-канал проекта и взглянуть на Гринфилд «вживую».

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По мнению собравшихся на Reddit любителей Minecraft, именно для таких фанатских проектов Mojang и стоило выпускать свою легендарную песочницу.