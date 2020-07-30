Трейлер стратегии Iron Harvest приятно удивляет своей постановкой
Разработчики стратегии в реальном времени Iron Harvest уже сегодня откроют доступ к так называемому «Пре-сезону» — фазе открытого бета-тестирования. Авторы игры хорошо подготовились, они не поленились представить большой кинематографичный трейлер.
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В опубликованном видео нам демонстрируют все отличительные особенности Iron Harvest. Здесь сразу стоит уяснить, что стиль и внешняя атрибутика Iron Harvest не была придумана разработчиками. За ни это сделал польский художник Якуб Розальски, он сотворил альтернативную вселенную 1920+. Она была придумана под впечатлением от знакомства со «Звездными войнами» и деталями польско-советской войны 1919-1921 годов.
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Выход Iron Harvest запланирован на 1 сентября. Проект должен появиться на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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