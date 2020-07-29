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После скандала авторы Star Citizen пообещали заняться углубленной подготовкой дорожной карты Squadron 42

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Разработчики из Cloud Imperium Games в очередной раз предоставили всем возможность оценить их компетенцию и умение держать слово. Группа девелоперов внутри студии, отвечающая за создание одиночной кампании Squadron 42, в своё время пообещала регулярно выпускать новости о ходе разработки. Забавная вещь заключается в том, что последний внятный сборник свежих данных о Squadron 42 выходил ещё в декабре прошлого года. На форуме Reddit «донатеры» не на шутку разозлились, поэтому представителям Cloud Imperium пришлось подготовить отдельное заявление.

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Если коротко, то разработчики сознались в затягивании сроков по созданию отдельной дорожной карты (плана) обновлений для Squadron 42. Эта самая карта до сих пор не доделана, но авторы придумали план по её выпуску. Девелоперы готовят особую дорожную карту, которая должна будет в полной мере отразить текущее положение дел. Игроки узнают, как обстоят дела с созданием отдельных составляющих Squadron 42: движка, контента, избранных геймплейных механик.

Напомним, у Squadron 42 до сих пор нет даты релиза — вряд ли это случится даже в будущем году.

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star citizen cloud imperium games squadron 42
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