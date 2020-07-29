Продажи Sekiro Shadows Die Twice преодолели отметку в пять миллионов копий
Хардкорный приключенческий экшен Sekiro Shadows Die Twice разошёлся тиражом в пять миллионов копий, о чём сегодня сообщили разработчики из FromSoftware. Авторы посчитали необходимым отблагодарить всех, кто сыграл в Sekiro Shadows Die Twice, поэтому приготовили для игры пусть и небольшое, но приятное обновление, которое, впрочем, выйдет относительно нескоро — 29 октября.
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Обновление добавит в игру два новых режима сражений с боссами. В первом режиме можно будет повторно бросить вызов уже побеждённому боссу, во втором же режиме на то, чтобы одолеть босса, вам даётся только одна жизнь.
Помимо новых режимов появятся новые облики главного героя, а также возможность создавать так называемых фантомов — записи прохождения длиной в 30 секунд, которыми можно делиться с другими пользователями. Таким образом можно будет наглядно помочь «застрявшим» на том или ином участке прохождения товарищам.
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Кстати, в один день с вышеуказанным обновлением Sekiro Shadows Die Twice появится в Google Stadia.
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