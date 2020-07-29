PS3-игрокам удалось добиться ядерного разоружения в MGSV и увидеть секретную кат-сцену
В Metal Gear Solid V The Phantom Pain существует секретная кат-сцена, которую можно увидеть только в том случае, если в сетевом режиме игры на конкретной платформе произойдёт тотальное ядерное разоружение. Предполагалось, что «легально» увидеть эту кат-сцену будет практически невозможно, ведь обладателей оружия массового уничтожения так просто не попросишь от него избавиться, однако на днях крайне малочисленное сообщество Metal Gear Solid V The Phantom Pain на платформе PlayStation 3 всё же смогло собраться и выполнить благородную мирную миссию.
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Стоит отметить, что данную кат-сцену фанаты MGSV уже видели несколько лет назад, однако тогда это произошло из-за ошибки на сервере, временно обнулившей счётчик «кузькиных матерей». На это же раз всё, похоже, случилось вполне законно.
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Впрочем, безъядерное существование продлилось недолго. Согласно информации с фанатского ресурса MGSV Nuke Watcher, оно продолжалось меньше часа и даже не было там зафиксировано.
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