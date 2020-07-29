В Японии стартовало закрытое тестирование NieR Re[in]carnation, а это значит, что публикация хотя бы одной записи игрового процесса на просторах Сети была лишь вопросом времени. В новой геймплейной записи можно увидеть самое начало игры, где наша главная героиня знакомится с существом по имени «Мама» и отправляется дальше по сюжетным делам, после чего вскоре вступает в бой с неприятелями.

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NieR Re[in]carnation является ответвлением серии и разрабатывается для устройств под управлением Android и iOS. Точной датой выхода проект пока не обладает.