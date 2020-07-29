Hitman 3 была анонсирована в середине июня, и несмотря на то, что её релиз назначен на начало следующего года, полезной информации о проекте пока совсем не так много, как того хотелось бы. Но, похоже, это недоразумение потихоньку начинает исправляться. Так, в свежем выпуске Official PlayStation Magazine геймдиректор Hitman 3 Матиас Энгстром поделился парочкой технических деталей новинки.

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По словам господина Энгстрома, Hitman 3 станет новым технологическим скачком для IO Interactive, что во многом стало реальностью благодаря возможностям PlayStation 5 (напоминаем, геймдиректор беседовал с журналистами Official PlayStation Magazine). В частности, игроков ждут «молниеносные» загрузки, благодаря чему новая игра серии Hitman, где часто прибегают к методу save&load, будет поощрять эксперименты и начнёт ощущаться совсем иначе.

Также господин Энгстром отметил «запредельный» уровень отражений в игре. По словам геймдиректора, благодаря передовой технологии отражений игроки надолго запомнят некоторые наиболее живописные локации в Hitman 3. Поскольку Hitman 3 выйдет как на консолях уходящего, так и нового поколений, разницу между ними в рамках отдельно взятой игры можно будет увидеть невооружённым глазом.

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Стоит напомнить, что Hitman 3 станет самой мрачной и серьёзной частью новой трилогии приключений Агента 47. Релиз запланирован на январь.