Разработчики из IO Interactive провели специальную трансляцию, целиком и полностью посвящённую HITMAN 3. Свежей информации на стриме было представлено мало. Но кое-что удалось выяснить.

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Мы точно знаем, что третья часть новой серии будет самой мрачной и серьёзной. Авторы игры решили пересмотреть методы подачи сюжета. Теперь игроку будут рассказывать историю не только с помощью стандартных кат-сцен, но и прямо на открытых уровнях с помощью окружения. IO Interactive также поработали над этими самыми сценами — они будут походить на то, что мы видели в последних дополнениях для предыдущей игры.

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Также в рамках трансляции нам назвали имена актёров, которые заняты на главных ролях в HITMAN 3. Собственно, нам важно знать, что Сорок Седьмого вновь сыграет Дэвид Бейтсон.

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Релиз HITMAN 3 должен состояться уже в январе будущего года. Проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. На консолях нового поколения игра тоже выйдет. IO Interactive также дала понять, что другая информация по третьей части будет планомерно раскрываться в рамках других тематических стримов.