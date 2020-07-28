Уже сегодня ремейк Destroy All Humans заглянет на виртуальные прилавки, но профильной прессе разрешили опубликовать свои рецензии чуть заранее. Возможно, это решение было ошибкой, поскольку ремейк получил очень сдержанные оценки от профессиональных обозревателей, что может отпугнуть потенциальных покупателей.

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Так, средняя оценка ремейка Destroy All Humans, по статистике агрегатора Metacritic, составляет 68 баллов из 100 возможных. Журналисты отмечают, что перед нами хороший ремейк средненькой игры, в котором приятно провести вечерок-другой, истребляя беспомощное мирное население провинциального американского городка, но не более того.

По сюжету Destroy All Humans, мы принимаем роль харизматичного пришельца Крипто-137, которому необходимо собрать ДНК земных обитателей, чтобы впоследствии свергнуть американское правительство. Релиз состоится сегодня вечером, и будет интересно узнать, согласны игроки с мнением журналистов или нет.