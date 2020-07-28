Создатель Mafia раскритиковал ремейк, но затем одумался и извинился
На прошлой неделе студия Hangar 13 официально провела первый показ игрового процесса ремейка культовой Mafia. В основном игроки остались очень довольны увиденным, однако в небольшую группу недовольных затесался Даниэль Вавра — не кто иной, как ведущий разработчик оригинальной первой части «Мафии».
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По мнению господина Вавра, в ремейке присутствуют нереалистичные красные взрывоопасные бочки, применяется физическая модель «как в GTA V», система укрытий, на экране мелькает в пять раз больше противников, а обновлённая модель персонажа Поли и вовсе напоминает Шрека.
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Вавра изливал душу на своей страничке в Facebook, однако его мнение разделили лишь очень немногие. По мнению простых игроков, Mafia Definitive Edition наоборот стала более реалистичной (неужели во время стрельбы вы не броситесь в поисках укрытия?) и «живой».
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В результате Вавра удалил свои негативные комментарии в адрес ремейка Mafia и даже извинился перед его разработчиками в беседе с чешским подразделением издания Eurogamer. Впрочем, разработчики и не обиделись; напротив — они посчитали комплиментом тот факт, что создатель оригинала не нашёл больше ничего, к чему можно придраться.
Напоминаем, что Mafia Definitive Edition выйдет 25 сентября на PC и консолях уходящего поколения.
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