Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр
Иногда, глядя на свою библиотеку в Steam с парой сотен игр, из которых запускались (не говоря уже о прохождении) в лучшем случае 10—15 % от их общего количества, может возникнуть мысль о выброшенных на ветер на распродажах деньгах. Впрочем, всё познаётся в сравнении: по статистике портала Steam Database, среди пользователей Steam существует «коллекционер», на учётной записи которого зарегистрировано более 23 000 (23 032, если быть точными) различных игр.
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Пользователь скрывается под ником Sonix и проживает в Китае. По статистике, из всех купленных игр Sonix запустил лишь 354 проекта, то есть, меньше двух процентов от их общего количества. При этом самой любимой игрой у Sonix’а числится бесплатная Dota 2 с почти пятью тысячами часов.
За свою страсть к виртуальному собирательству Sonix получил специальный значок «Коллекционер игр: 23 000+», который пока что выдан в единственном экземпляре. Впрочем, очень скоро обладателей значка станет больше: по статистике Steam Database, в спину Sonix дышат ещё как минимум три пользователя с 22 тысячами и более купленных игр.
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