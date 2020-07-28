Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр

2
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Иногда, глядя на свою библиотеку в Steam с парой сотен игр, из которых запускались (не говоря уже о прохождении) в лучшем случае 10—15 % от их общего количества, может возникнуть мысль о выброшенных на ветер на распродажах деньгах. Впрочем, всё познаётся в сравнении: по статистике портала Steam Database, среди пользователей Steam существует «коллекционер», на учётной записи которого зарегистрировано более 23 000 (23 032, если быть точными) различных игр.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Пользователь скрывается под ником Sonix и проживает в Китае. По статистике, из всех купленных игр Sonix запустил лишь 354 проекта, то есть, меньше двух процентов от их общего количества. При этом самой любимой игрой у Sonix’а числится бесплатная Dota 2 с почти пятью тысячами часов.

За свою страсть к виртуальному собирательству Sonix получил специальный значок «Коллекционер игр: 23 000+», который пока что выдан в единственном экземпляре. Впрочем, очень скоро обладателей значка станет больше: по статистике Steam Database, в спину Sonix дышат ещё как минимум три пользователя с 22 тысячами и более купленных игр.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр
2
Открытый мир и трассировка лучей: появились первые подробности Project Athia от Square Enix
2
S.T.A.L.K.E.R. 2 для консоли Xbox Series X получит поддержку 4K и трассировки лучей
9
Российские подписчики PS Plus не получат ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 в августовском наборе
1
Авось поможет: в неудачном боевике Disintegration пройдут бесплатные выходные
2
Над The Last of Us Part II трудилось рекордное для Sony количество разработчиков
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 92
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
526
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
37
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Перешёл на Xiaomi Mi Band 5 с "четвёрки" - делюсь впечатлениями
23
Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году
33
Ghost of Tsushima: рецензия
13
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
+

Сейчас обсуждают

terenty79
12:50
сейчас у меня ноут вообще. я в коммандировке.
Intel раскроет детали графики следующего поколения Xe 14-15 августа - конкуренция для GPU NVIDIA и AMD
terenty79
12:49
нищих 75 процентов населения. это основной рынок сбыта, а не полтора процента богатых понторезов со штучным эксклюзивным добром за бешенные деньги.
Intel раскроет детали графики следующего поколения Xe 14-15 августа - конкуренция для GPU NVIDIA и AMD
_overclockeR
12:49
... за что получил специальный значок «Вселенский идиот: 80lvl».
Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр
AMD
12:48
Только ты её не купил :). У тебя 1650S :) dlss не нужно, лучи ? Не владельцу обрезков типа 1650S рассказывать о лучах.
Intel раскроет детали графики следующего поколения Xe 14-15 августа - конкуренция для GPU NVIDIA и AMD
Art Gar
12:48
К сожалению, победить так подобных высирателей не получится никогда. Модераторы пропускают статьи в публикацию, а значит, это выгодно. Всем хочется кушать и сайт держать. КМК ресурс погибнет именно в ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
terenty79
12:48
у 2060s есть и лучи, и dlss и нормальная видеообработка, работающая с большинством софта. а что есть у 5700? 102 градуса под нагрузкой, и постоянные проблемы почти везде и прочий геморой.
Intel раскроет детали графики следующего поколения Xe 14-15 августа - конкуренция для GPU NVIDIA и AMD
AMD
12:48
В твоём микромерке. Их было много, их реально раскупают и завозят по новой и снова раскупают. 1650S вообще берут только нищие, остальные ниже RX5600 не смотрят :). Сегодня не 2017 год.
Intel раскроет детали графики следующего поколения Xe 14-15 августа - конкуренция для GPU NVIDIA и AMD
Yolanda Tarska
12:47
Это мелочи, помню 1.5 года назад собрали 9700К с дешёвой платой и памятью 2666, всё отлично внезапно, всё летает. От памяти мелочи, Интел в итоге или также или быстрее или сильно быстрее, особенно вся...
Intel официально представила десятиядерный десктопный процессор Core i9-10850K
Vasyan
12:47
улучшат финансовые показатели по классической схеме - покупаем, докупаем, фиксируем прибыль)
Intel может столкнуться с судебным иском из-за задержки с 7-нм техпроцессом
Xardazzz
12:46
браво, автор! бросил пачку дрожжей в местный сортир и всех затопило.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем