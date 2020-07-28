Открытый мир и трассировка лучей: появились первые подробности Project Athia от Square Enix
Многие разработчики игр считают, избыток информации ни к чему хорошему не приводит, поэтому надо обязательно раскрывать подробности своих проектов в месяц по чайной ложке. Среди таких разработчиков студия Luminous Productions, трудящаяся под крылом издательства Square Enix. Её новая игра под рабочим названием Project Athia была анонсирована в середине июня, однако знаем мы лишь то, что перед нами эксклюзив для PlayStation 5.
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Теперь же появилась парочка дополнительных сведений. Согласно заявлению руководителя Square Enix Ёсукэ Мацуды, Project Athia — игра в открытом мире, в котором игроки могут абсолютно свободно перемещаться. Также господин Мацуда отметил вычислительную мощность консоли PlayStation 5 и отметил поддержку ею технологии трассировки лучей, недвусмысленно намекая на то, что рейтрейсинг будет задействован в Project Athia.
К сожалению, на этом порция подробностей о Project Athia исчерпана. Даже приблизительными сроками выхода Project Athia пока не обладает, неизвестны также ни сеттинг, ни используемый игровой движок, поэтому можно предположить, что релиз проекта — перспектива весьма отдалённая.
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