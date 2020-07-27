Показ дебютного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 наделал много шума, игровое сообщество продолжает изучать в покадровом режиме представленное видео. А тем временем официальное описание проекта на сайте Xbox проясняет кое-что по части технического исполнения.

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Так, игра совершенно точно будет оптимизирована для консоли Xbox Series X, она даже получит соответствующую пометку на коробке с диском (кто их ещё покупает?). Более того, S.T.A.L.K.E.R. 2 получит всё на той же консоли поддержку разрешения 4K и технологии трассировки лучей.

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На данный момент официального заявления по поводу поддержки трассировки лучей PC-версии игры не поступало. Но сомневаться в этом нам не приходится. Даты релиза у S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. По слухам, проект не планируется к выпуску даже в будущем году.