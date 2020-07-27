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Российские подписчики PS Plus не получат ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 в августовском наборе

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Sony «огласила список» игр, которые будут доступны подписчикам PS Plus в августе: ремастер боевика Call of Duty Modern Warfare 2 и аркадная игра Fall Guys Ultimate Knockout. Всё бы ничего, но российским пользователям вместо ремастера Modern Warfare 2 достанется серия игр для PlayLink под названием «Безумцы».

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Причина такого решения со стороны Sony понятна: в России на PlayStation 4 по умолчанию недоступны ни Call of Duty Modern Warfare, ни ремастер Call of Duty Modern Warfare 2. Однако, по вполне справедливому замечанию игроков, замена AAA-проекта на сомнительное развлечение получилась совсем неравноценной. Отреагирует ли Sony на недовольство российских пользователей, вопрос хороший.

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Стоит отметить, что мир сейчас находится в ожидании анонса полноценной новой части Call of Duty, которая, по многочисленным слухам и утечкам, отправит нас во времена Холодной войны.

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