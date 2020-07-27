В середине июня в продажу поступил научно-фантастический шутер Disintegration от бывшего креативного директора Bungie Маркуса Лето и его команды. Ещё до релиза бытовало мнение, что Disintegration ждёт оглушительный провал, и так оно, в общем-то, и случилось: проект получил очень сдержанные пользовательские оценки, а его «онлайн» на момент публикации составлял всего семь человек.

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С этим надо что-то делать, решили в студии V1 Interactive, поэтому на этой неделе в Disintegration пройдут выходные бесплатного доступа. Акция стартует 30 июля и продлится до 2 августа на всех платформах — PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Судя по описанию, бесплатно разрешат поиграть только в мультиплеер, к которому, к слову, у игроков было меньше всего претензий. Параллельно с выходными бесплатного доступа на Disintegration также будет действовать скидка, что будет весьма кстати: для проекта такого уровня ценник в 2 199 рублей выглядит, мягко говоря, большой наглостью.