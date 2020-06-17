Вчера вечером стратегический шутер Disintegration от бывшего креативного директора студии Bungie Маркуса Лето появился на виртуальных прилавках. То, что светлое будущее данному проекту «не светит», стало ясно ещё за неделю до релиза, когда профильные журналисты находили более мягкие слова, чтобы описать недостатки Disintegration, и вот, спустя почти сутки предположения подтвердились.

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По статистике ресурса Steam Database, в Disintegration попросту никто не играет: на момент написания данной заметки «онлайн» проекта составлял всего 88 игроков, тогда как средний пользовательский рейтинг устремился к «красной зоне».

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По сути, игроки лишь подтвердили озвученные журналистами ранее слова: на «бумаге» и в видеороликах Disintegration выглядела перспективно, но на деле игра страдает от однообразия, слабенького искусственного интеллекта и огорчает неудачным смешением жанров шутера и стратегии.