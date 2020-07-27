Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Над The Last of Us Part II трудилось рекордное для Sony количество разработчиков

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

То, что The Last of Us Part II — крупный и очень дорогой проект, известно и без лишних «научных изысканий», однако пользователи ресурса ResetEra решили посчитать, насколько новейшая игра от Naughty Dog крупна в плане задействованных в её производстве человеческих ресурсов.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Выяснилось, что над The Last of Us Part II трудилось рекордное для проектов под покровительством Sony количество разработчиков — 2 332 человека, учитывая 163 удостоенных благодарностей. Для сравнения, над «Человеком-пауком» трудились 2 252 человека, а над Horizon Zero Dawn — 2 141 человек.

Естественно, среди всех принимавших участие в создании The Last of Us Part II не только непосредственно сотрудники студии Naughty Dog. Над игрой также трудились актёры озвучивания и огромные команды звукозаписывающих студий, композиторы, музыканты, художники из сторонних коллективов, CGI-аниматоры, PR-команды, специалисты по захвату движений и многие другие.

реклама

Хотя конкретно для Sony это рекордные показатели, в целом по игровой индустрии были проекты гораздо масштабнее. Так, например, над Grand Theft Auto V работали 3 776 человек, а над Red Dead Redemption 2 — более семи тысяч. Естественно, в связи с этим увеличиваются и бюджеты разработки, а некоторые представители игровой индустрии уже морально готовят нас к повышению цен на «некстгенные» игры.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

naughty dog the last of us part ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Над The Last of Us Part II трудилось рекордное для Sony количество разработчиков
+
Энтузиасты запустили Crysis Remastered на PC через эмулятор Nintendo Switch
2
16 минут вступительного геймплея ремейка Destroy All Humans
+
В Сеть попали первые подробности амбициозной ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment
2
Авторы Apex Legends пояснили, как будет работать режим кроссплея в их игре
1
StarCraft II исполнилось 10 лет
6

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 43
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
43
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
54
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27
Ghost of Tsushima: рецензия
12

Сейчас обсуждают

Dron
16:37
Этому карасю - не поможет. Уже не поможет.
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
LEVAK
16:37
Надеюсь можно будет главного героя превратить в жирного борова.
GTA 6 будет гораздо реалистичнее благодаря новой функции
useuseuser
16:36
Это правда, комплексы создателей прут уже из трейлера:)
Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году
Twisted Evil
16:35
Закупаемся, посоны)))
Bitcoin подорожал до 10 тысяч долларов
Muro
16:35
Поляки выпустили 3 шедевра подряд. А потом еще 2 аддона что по длительности могут поспорить с иными играми. И опять же и аддоны вышли шедевральными.
Энтузиаст создал уникальный корпус в стиле Cyberpunk 2077 для своего домашнего компьютера
Иван Ильченко
16:35
Я один сначала подумал о блоке питания?
GTA 6 будет гораздо реалистичнее благодаря новой функции
Dron
16:34
Это уровень RX550 и чуть меньше GT1050.
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
Сергей Кузнецов
16:31
Ничему дураки не учатся. Опять сейчас навкладывают бабок в это, а те кто замутил поднятие курса, опять поимеют любителей халявы.
Bitcoin подорожал до 10 тысяч долларов
Dron
16:30
А тебе то шо? Сиди дальше на своём соплероне с 2400 по памяти.
Новый процессор Ryzen 7 PRO 4750G оказался в два раза производительнее игровых приставок текущего поколения Xbox One и PlayStation 4
Jameson
16:29
Я вкурсе. там опечатка. может, была. Но кто то откуда то лезет обвиняя в этом меня.
Windows 10 May 2020 входит в следующую фазу развертывания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем