Над The Last of Us Part II трудилось рекордное для Sony количество разработчиков
То, что The Last of Us Part II — крупный и очень дорогой проект, известно и без лишних «научных изысканий», однако пользователи ресурса ResetEra решили посчитать, насколько новейшая игра от Naughty Dog крупна в плане задействованных в её производстве человеческих ресурсов.
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Выяснилось, что над The Last of Us Part II трудилось рекордное для проектов под покровительством Sony количество разработчиков — 2 332 человека, учитывая 163 удостоенных благодарностей. Для сравнения, над «Человеком-пауком» трудились 2 252 человека, а над Horizon Zero Dawn — 2 141 человек.
Естественно, среди всех принимавших участие в создании The Last of Us Part II не только непосредственно сотрудники студии Naughty Dog. Над игрой также трудились актёры озвучивания и огромные команды звукозаписывающих студий, композиторы, музыканты, художники из сторонних коллективов, CGI-аниматоры, PR-команды, специалисты по захвату движений и многие другие.
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Хотя конкретно для Sony это рекордные показатели, в целом по игровой индустрии были проекты гораздо масштабнее. Так, например, над Grand Theft Auto V работали 3 776 человек, а над Red Dead Redemption 2 — более семи тысяч. Естественно, в связи с этим увеличиваются и бюджеты разработки, а некоторые представители игровой индустрии уже морально готовят нас к повышению цен на «некстгенные» игры.
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