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Энтузиасты запустили Crysis Remastered на PC через эмулятор Nintendo Switch

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Как известно, релиз Crysis Remastered на «больших» платформах был отложен на несколько недель, однако обладатели портативных консолей Nintendo Switch получили возможность сыграть в обновлённый культовый шутер ещё на прошлой неделе. Поскольку компьютерные энтузиасты не могут просто сидеть сложа руки, они уже нашли способ сыграть в Crysis Remastered на PC — с помощью Yuzu, эмулятора Nintendo Switch.

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Хотя энтузиасты отмечают проблемы с оптимизацией игры и падением производительности при подобном воспроизведении, в целом эмулятор справляется с задачей достойно — играть можно.

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Стоит отметить, что задержка выхода Crysis Remastered на PC и консолях вызвана недовольством игроков увиденном ими видеороликом с демонстрацией игрового процесса. Именно после этого Crytek приняла решение о переносе выхода. Надеемся (хотя и безосновательно), что «старшие» версии Crysis Remastered снова произведут тот «вау-эффект», который в своё время произвёл оригинал.

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crytek crysis saber interactive crysis remastered
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Yilec
15:10
Интел это конторка, которая использует TSMC как "временную гавань". Ты думаешь в TSMC этого не понимают? Они просто зарабатывают на проблемах конкурента. It's just business. Nothing personal.
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
TTTTT
15:10
Хоооооооооооооооо
Энтузиасты запустили Crysis Remastered на PC через эмулятор Nintendo Switch
kemiisto
15:09
Тут целая серия статей. Первая часть заголовка (та, которая во множественном числе) - название всей серии.
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
GrozaX
15:08
Нинтендо фу
Энтузиасты запустили Crysis Remastered на PC через эмулятор Nintendo Switch
Eisbrecher
15:08
Лол что? Коммент выше: "Но эта плата лучше, чем любая другая". Так что прошу указать, в чем же я лгу. Пока что ценность моих слов критично выше ваших. Если моя аналогия вам слишком сложна для пониман...
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Yilec
15:07
Ну вот. Это, кто-бы что-бы не говорил, хорошая новость. Крах интел откладывается, конкуренция увеличивается. Для рынка и потребителей это хорошо.
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Me4tatelI&gt;
15:05
какому названию? xe? с чем оно созвучно? они в виде видеокарт для потребителей вообще свет не увидят
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
PIWKO
15:05
А вдруг это Libre Calc?
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Me4tatelI&gt;
15:04
мало потому что это временное решение не могут же они все gpu там делать свои заводы тоже должны их выпускать плюс у tsmc и так все забито под заказы а по приставкам по-идее уже в эти 200 тыс. должны ...
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Roditch
15:03
Да все врут, что синие, что красные. Тот же 3900х вполне может в 2 раза перекрыть заявленные 105 Вт, хотя в лидерах здесь Intel - в PL2 10900к потребляет 250 Вт (это два конца), а со снятыми лимитом м...
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