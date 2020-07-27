Энтузиасты запустили Crysis Remastered на PC через эмулятор Nintendo Switch
Как известно, релиз Crysis Remastered на «больших» платформах был отложен на несколько недель, однако обладатели портативных консолей Nintendo Switch получили возможность сыграть в обновлённый культовый шутер ещё на прошлой неделе. Поскольку компьютерные энтузиасты не могут просто сидеть сложа руки, они уже нашли способ сыграть в Crysis Remastered на PC — с помощью Yuzu, эмулятора Nintendo Switch.
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Хотя энтузиасты отмечают проблемы с оптимизацией игры и падением производительности при подобном воспроизведении, в целом эмулятор справляется с задачей достойно — играть можно.
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Стоит отметить, что задержка выхода Crysis Remastered на PC и консолях вызвана недовольством игроков увиденном ими видеороликом с демонстрацией игрового процесса. Именно после этого Crytek приняла решение о переносе выхода. Надеемся (хотя и безосновательно), что «старшие» версии Crysis Remastered снова произведут тот «вау-эффект», который в своё время произвёл оригинал.
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