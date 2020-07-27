Как известно, релиз Crysis Remastered на «больших» платформах был отложен на несколько недель, однако обладатели портативных консолей Nintendo Switch получили возможность сыграть в обновлённый культовый шутер ещё на прошлой неделе. Поскольку компьютерные энтузиасты не могут просто сидеть сложа руки, они уже нашли способ сыграть в Crysis Remastered на PC — с помощью Yuzu, эмулятора Nintendo Switch.

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Хотя энтузиасты отмечают проблемы с оптимизацией игры и падением производительности при подобном воспроизведении, в целом эмулятор справляется с задачей достойно — играть можно.

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Стоит отметить, что задержка выхода Crysis Remastered на PC и консолях вызвана недовольством игроков увиденном ими видеороликом с демонстрацией игрового процесса. Именно после этого Crytek приняла решение о переносе выхода. Надеемся (хотя и безосновательно), что «старшие» версии Crysis Remastered снова произведут тот «вау-эффект», который в своё время произвёл оригинал.