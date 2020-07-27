16 минут вступительного геймплея ремейка Destroy All Humans
Издание IGN поделилось со своими подписчиками в YouTube полноценной записью вступительной части прохождения ремейка Destroy All Humans. Как и положено вступительной части, в нижеуказанном ролике нас ждёт обучение основам игрового процесса и общее введение в курс событий.
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Напомним, что в Destroy All Humans мы играем за обаятельного пришельца по имени Крипто-137, которому нужно похитить образцы ДНК обитателей Земли и свергнуть американское правительство. В этом благородном деле Крипто полагается на передовое вооружение и свои инопланетные сверхспособности.
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Релиз ремейка Destroy All Humans состоится уже завтра, 28 июля.
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