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Death Stranding сохранила место в тройке лидеров недельного чарта продаж Steam

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На позапрошлой неделе состоялся долгожданный релиз PC-версии Death Stranding. За первую неделю продаж игра продемонстрировала успешный старт и даже возглавила чарт продаж в Steam (при условии, что параллельно вышла и в Epic Games Store), но по итогам второй недели у творения Хидео Кодзимы уже наблюдается закономерная «просадка». На минувшей неделе Death Stranding сумела расположиться на «бронзовой» позиции, уступив место Valve Index VR Kit и Survivor Pass Payback для PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом (проекты сортированы по выручке: чем выше позиция в «топе», тем больше выручка за минувшую неделю):

  • Valve Index VR Kit;
  • PUBG Survivor Pass Payback;
  • Death Stranding;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Sea of Thieves;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • Carrion;
  • Satisfactory;
  • The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
  • Divinity Original Sin 2 — Definitive Edition.

Высокие показатели продаж PUBG и боевого пропуска для неё обусловлены недавним стартом в игре восьмого сезона, по-прежнему достойный результат показывает пиратский экшен Sea of Thieves, также многим пришёлся по душе «реверсивный» хоррор Carrion.

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