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Epic Games раздала молодым разработчикам 42 миллиона долларов в рамках программы MegaGrants

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Компания Epic Games около года назад запустила специальную программу Epic MegaGrants. Её цель — выдача грантов разработчикам игр, которые делают свои проекты на базе Unreal Engine. В рамках данной глобальной программы поддержки Epic Games планировала потратить аж 100 миллионов долларов. Так вот, 42 миллиона она уже потратила и подвела предварительные итоги.

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Так, гранты получили уже более 600 студий. Оценить старания отдельных заявителей можно, просмотрев специальный отчётный видеоролик. Там очень много инди-непотребства, но имеются и красивые проекты. Оценить старания энтузиастов важно, ведь из таких мелких студий потом может вырасти крупные компании.

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К инициативе Epic MegaGrants теперь также присоединилась компания AMD. Она будет поддерживать талантливых разработчиков, выдавая им процессоры AMD Ryzen 7 3800X. Всего для этих целей выделено 200 единиц.

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Alex TOPMAN
21:56
Чип урежут, частоты подымут. Пока не увидел никаких "менее производительным", а тем более "гораздо".
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Михаил Невский
21:56
Уже устали об этих слухов. Выпустите карточку, тогда уже посмотрим. Хотя при цене свыше 100к рублей интерес сугубо академический
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
ACDCOVER
21:56
3080 будет +- 2080ти.
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Blakis
21:55
Тут проблемки в 4к, то что тянет, да не всё уже, на FullHD не значит что будет тянуть в будущем. Вопрос цены на её, а 3000 желательно что тянула, как минимум года 3 4к на мах.
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ERESIARX
21:55
Да блин.Все эти нанометры хрень полная.Мне без разницы что там и как,главное-цена и производительность.Я рад что амд выпустила зен,теперь можно за ту же цену купить более производительный проц.Сам на ...
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ACDCOVER
21:53
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