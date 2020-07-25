Epic Games раздала молодым разработчикам 42 миллиона долларов в рамках программы MegaGrants
Компания Epic Games около года назад запустила специальную программу Epic MegaGrants. Её цель — выдача грантов разработчикам игр, которые делают свои проекты на базе Unreal Engine. В рамках данной глобальной программы поддержки Epic Games планировала потратить аж 100 миллионов долларов. Так вот, 42 миллиона она уже потратила и подвела предварительные итоги.
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Так, гранты получили уже более 600 студий. Оценить старания отдельных заявителей можно, просмотрев специальный отчётный видеоролик. Там очень много инди-непотребства, но имеются и красивые проекты. Оценить старания энтузиастов важно, ведь из таких мелких студий потом может вырасти крупные компании.
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К инициативе Epic MegaGrants теперь также присоединилась компания AMD. Она будет поддерживать талантливых разработчиков, выдавая им процессоры AMD Ryzen 7 3800X. Всего для этих целей выделено 200 единиц.
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