Самобытная стратегия Iron Harvest готовится к открытому бета-тестированию
Разработчики из KING Art Games совместно с Deep Silver собираются устроить на следующей неделе открытое бета-тестирование Iron Harvest — стратегии в реальном времени с уникальным и запоминающимся сеттингом. Само мероприятие получило название «Пре-сезон», доступ к нему откроется уже 30 июля.
реклама
В рамках тестирования игрокам предоставят доступ к сюжетной кампании Iron Harvest и некоторым сетевым режимам. В случае с последними речь идёт не только о кооперативе в формате PvE, но и о полноценном PvP-режиме.
реклама
Выход Iron Harvest должен состояться 1 сентября, сначала проект появится на PC, позже его перенесут на консоли PlayStation 4 и Xbox One. Желающие могут оформить предзаказ в Steam, Epic Games Store и GOG.com.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила