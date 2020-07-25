Разработчики из KING Art Games совместно с Deep Silver собираются устроить на следующей неделе открытое бета-тестирование Iron Harvest — стратегии в реальном времени с уникальным и запоминающимся сеттингом. Само мероприятие получило название «Пре-сезон», доступ к нему откроется уже 30 июля.

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В рамках тестирования игрокам предоставят доступ к сюжетной кампании Iron Harvest и некоторым сетевым режимам. В случае с последними речь идёт не только о кооперативе в формате PvE, но и о полноценном PvP-режиме.

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Выход Iron Harvest должен состояться 1 сентября, сначала проект появится на PC, позже его перенесут на консоли PlayStation 4 и Xbox One. Желающие могут оформить предзаказ в Steam, Epic Games Store и GOG.com.