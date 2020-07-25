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Самобытная стратегия Iron Harvest готовится к открытому бета-тестированию

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Разработчики из KING Art Games совместно с Deep Silver собираются устроить на следующей неделе открытое бета-тестирование Iron Harvest — стратегии в реальном времени с уникальным и запоминающимся сеттингом. Само мероприятие получило название «Пре-сезон», доступ к нему откроется уже 30 июля.

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В рамках тестирования игрокам предоставят доступ к сюжетной кампании Iron Harvest и некоторым сетевым режимам. В случае с последними речь идёт не только о кооперативе в формате PvE, но и о полноценном PvP-режиме.

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Выход Iron Harvest должен состояться 1 сентября, сначала проект появится на PC, позже его перенесут на консоли PlayStation 4 и Xbox One. Желающие могут оформить предзаказ в Steam, Epic Games Store и GOG.com.

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deep silver iron harvest king art games
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Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
20:29
При чем тут вообще язык. Ты на техноресурсе в теме об игре, дядь. Зачим ты оффтопишь о своей Украине любимой во всех темах?
Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
peppery
20:16
Дешевая цена, лол? Дешевым может быть товар, цена низкая.
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Анвар Мухаметзянов
20:15
Скорее НЕ ИМЕЕТ ТРЁХЗНАЧНОГО. Потому как даже у грузчика это значение зачастую не меньше 110.
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Каа
20:15
Прикольно, но может оказаться скучно... Ещё и за 1085 руб...
Самобытная стратегия Iron Harvest готовится к открытому бета-тестированию
Zmey1945
20:15
Только мощь, только nVidia. Зачем кормить слабаков, когда сильный может выкатить большее.
Видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi может оказаться в 3 раза быстрее Radeon RX 5700 ХТ, составив достойную конкуренцию GeForce RTX 3080 Ti
Олег Ефимов
20:14
Прошивки Мирум больше не выпускаются.
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Анвар Мухаметзянов
20:14
Говна не говна - но огромные размеры значков и невозможность сделать их меньше раздражают. Потому установил проплаченный Nova Launcher и в ус не дую.
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Slow Mo
20:12
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Ацкий Сотона
20:11
Читали блог Хуанга ? Он писал +30% и больше к цене , а вы веруете , ну веруйте , молитесь . Даже + вам ставлю (зная что вы мне лично , поставили минус - веруйте)...
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Yolanda Tarska
20:10
Почему +40-50% к цене, а не все 100500% сразу! Откуда такой бред. Я вангую скорее всего прирост будет 40% и цена немного дешевле, чем сейчас.
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
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