Тим Шейфер и его студия Double Fine Productions тоже засветились на мероприятии Xbox Games Showcase. Мы увидели новый трейлер Psychonauts 2, песню для которого исполнил актёр Джек Блэк, давнишний друг Шейфера.

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Игра получается красочной, яркой и атмосферной — в новом ролике это очень хорошо видно. Но, к сожалению, мы так и не узнали даты релиза.

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Игра должна выйти на Pc, Xbox Series X и Xbox One.