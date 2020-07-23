Новый трейлер Psychonauts 2 с песней в исполнении Джека Блэка
Тим Шейфер и его студия Double Fine Productions тоже засветились на мероприятии Xbox Games Showcase. Мы увидели новый трейлер Psychonauts 2, песню для которого исполнил актёр Джек Блэк, давнишний друг Шейфера.
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Игра получается красочной, яркой и атмосферной — в новом ролике это очень хорошо видно. Но, к сожалению, мы так и не узнали даты релиза.
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Игра должна выйти на Pc, Xbox Series X и Xbox One.
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