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Новый трейлер Psychonauts 2 с песней в исполнении Джека Блэка

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Тим Шейфер и его студия Double Fine Productions тоже засветились на мероприятии Xbox Games Showcase. Мы увидели новый трейлер Psychonauts 2, песню для которого исполнил актёр Джек Блэк, давнишний друг Шейфера.

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Игра получается красочной, яркой и атмосферной — в новом ролике это очень хорошо видно. Но, к сожалению, мы так и не узнали даты релиза.

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Игра должна выйти на Pc, Xbox Series X и Xbox One.

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psychonauts 2 double fine productions
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21:10
А что ты хотел от СНГшных разрабов? Они только могут делать совковщину и пост апокалиптику. Разруха в голове - разруха в играх Тема чернобыля уже поднадоела
Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Денис Синяков
21:08
А почему его? Он всего этого не делает, наверное. А если и делает, то по недосмотру трухлявой системы, и вряд ли он обкрадывает и обездоливает, лишает будущего миллионы людей
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Yilec
21:07
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21:05
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El1x3r7714
21:03
Ещё бы дожить до его релиза.
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Yilec
21:03
Т.к. его делают на UE, то лучи весьма вероятны. Как и кровавые ошметки от попаданий разрывными :)
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Twisted Evil
21:02
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