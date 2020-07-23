Забавный хоррор Hello Neighbor получит продолжение
Перед началом Xbox Games Showcase журналист Джефф Кили провёл специальное предварительное шоу, в рамках которого было официально анонсировано продолжение популярного забавного хоррора Hello Neighbor, в котором нужно пробраться в дом соседа.
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В сиквеле под лаконичным названием Hello Neighbor 2 нам предстоит вернуться в дом соседа, однако на этот раз противостоять нам будет некая похожая на ворону мистическая сущность.
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Когда конкретно можно будет вновь пошалить в доме соседа, не уточняется.
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