Появилась новая информация о перспективном хорроре The Medium, разработкой которого занимается студия Bloober Team. На страничке проекта в магазине Microsoft появились не только ценные сведения, но и скриншоты. Разработчики собираются удивлять нас общей концепцией, но назвать её оригинальной, всё же, нельзя.

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Главному герою The Medium дозволительно перемещаться между двумя различными мирами. Они сильно отличаются друг от друга, что пойдёт в плюс к атмосфере. Если верить разработчикам, то на одном перемещении между мирами действие не ограничивается. Можно находиться в обоих локациях одновременно. Авторы The Medium вдохновлялись творчеством Здислава Бексиньского, польского художника.

Игра расскажет нам историю медиума, который умеет пребывать в двух разных мирах: реальном и духовном. Героиня (судя по скриншотам, именно героиня) отправится исследовать заброшенный отель, в котором много лет назад случилась трагедия. Видение убийства ребёнка не даёт покоя медиуму, поэтому ей придётся во всём разобраться.

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А самое интересное здесь связано с саундтреком. The Medium, как вы уже поняли, это проект про путешествие между мирами. Так вот, саундтрек для одного из них пишет господин Акира Ямаока — тот самый, который написал саундтрек для всех основных частей Silent Hill.

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Релиз The Medium должен состоятьcя в конце года на PC и Xbox Series X. Вполне возможно, что демонстрация геймплея случится сегодня в рамках мероприятия Xbox Games Showcase.