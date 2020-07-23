Кооперативный зомби-шутер World War Z получил поддержку кроссплея и новый класс персонажа
Разработчики из студии Saber Interactive выпустили крупное обновление для своего популярного зомби-шутера World War Z. Самое главное нововведение — PvE-режим, который теперь доступен в режиме кроссплея между версиями игры для PlayStation 4, Xbox One и PC. Также в кооперативном шутера, наконец-то, появился новый класс.
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Если говорить о классе, то речь в данном случае идёт о Dronemaster. Он, как несложно догадаться, получит в своё распоряжение квадрокоптер. Устройство может в автоматическом режим оглушать подступающих на слишком близкое расстояние зомби.
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Из других «плюшек» обновления стоит отметить внесённые изменения в перки, исправленные программные ошибки и реализованную систему жалоб на других игроков. Разумеется, все обладатели сезонного издания и полной версии игры получат «обновку» совершенно бесплатно.
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