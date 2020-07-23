Разработчики из студии Saber Interactive выпустили крупное обновление для своего популярного зомби-шутера World War Z. Самое главное нововведение — PvE-режим, который теперь доступен в режиме кроссплея между версиями игры для PlayStation 4, Xbox One и PC. Также в кооперативном шутера, наконец-то, появился новый класс.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Если говорить о классе, то речь в данном случае идёт о Dronemaster. Он, как несложно догадаться, получит в своё распоряжение квадрокоптер. Устройство может в автоматическом режим оглушать подступающих на слишком близкое расстояние зомби.

реклама

Из других «плюшек» обновления стоит отметить внесённые изменения в перки, исправленные программные ошибки и реализованную систему жалоб на других игроков. Разумеется, все обладатели сезонного издания и полной версии игры получат «обновку» совершенно бесплатно.