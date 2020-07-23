Сегодня поздним вечером состоится релиз «ужастика» Carrion, и по такому поводу его разработчики опубликовали специальный анимационный видеоролик, в котором, по всей видимости, рассказывается история происхождения нашего главного героя.

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Напомним, что Carrion позиционируется как «реверсивный» хоррор, то есть, это не мы будем в страхе бегать по мрачным коридорам, а наоборот — бегать будут от нас. Мы играем неким появившимся в секретной подземной лаборатории аморфным существом, которому предстоит выбраться на волю и отомстить всем, кто держали его в неволе.

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Со временем наше чудовище будет расти и обретать новые способности, так что осуществлять возмездие с каждым часом должно быть интереснее.