Дата выхода Total War Saga Troy стремительно приближается, а это значит, что игрокам уже пора бы знать, насколько производительным должен быть их компьютер, чтобы попытаться самостоятельно виртуально захватить легендарный город. А требования щадящие: в теории, запустить Total War Saga Troy и поиграть «на минималках» можно будет даже на очень средненьком компьютере десятилетней давности.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 3,0 ГГц или Intel Core i7-8550U;

4 Гбайта оперативной памяти (6 Гбайт, если используется встроенный графический ускоритель);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 или Intel UHD Graphics 620;

26 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7/8.1/10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 270X;

26 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7/8.1/10.

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Total War Saga Troy выйдет 13 августа и первые сутки будет бесплатно распространяться в Epic Games Store.