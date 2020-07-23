В EGS появились системные требования Total War Saga Troy, они очень щадящие
Дата выхода Total War Saga Troy стремительно приближается, а это значит, что игрокам уже пора бы знать, насколько производительным должен быть их компьютер, чтобы попытаться самостоятельно виртуально захватить легендарный город. А требования щадящие: в теории, запустить Total War Saga Troy и поиграть «на минималках» можно будет даже на очень средненьком компьютере десятилетней давности.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 3,0 ГГц или Intel Core i7-8550U;
- 4 Гбайта оперативной памяти (6 Гбайт, если используется встроенный графический ускоритель);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 или Intel UHD Graphics 620;
- 26 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8.1/10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 270X;
- 26 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8.1/10.
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Total War Saga Troy выйдет 13 августа и первые сутки будет бесплатно распространяться в Epic Games Store.
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