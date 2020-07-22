Аналитики: Valorant продемонстрировала самый успешный старт среди условно-бесплатных PC-игр
Riot Games пока не торопится делиться официальной статистикой числа сыгравших в её соревновательный шутер Valorant пользователей, однако по информации аналитической фирмы Superdata, чьи данные впоследствии подтверждаются с завидной регулярностью, новенький шутер уже рекордсмен.
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По статистике Superdata, старт Valorant стал самым успешным среди условно-бесплатных PC-игр. Новинка по этому критерию обошла PC-версию Apex Legends, а также опередила по выручке июньский результат Counter-Strike Global Offensive, прямым конкурентом которому она и является.
Стоит напомнить, что Valorant представляет собой гибрид Counter-Strike и геройского шутера: игроки сражаются за контроль карты и закладывают/обезвреживают местный аналог бомбы, вот только управляют не безликими «террористами» и «спецназовцами», а героями, у которых имеются уникальная экипировка и даже суперспособности.
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