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Криминальная стратегия Company of Crime от 1C Entertainment обзавелась точной датой релиза

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Компания 1C Entertainment объявила точную дату релиза Company of Crime. Игра поступит в продажу уже 8 августа. По такому случаю разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер.

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Действие игры происходит в Лондоне образца 1960-х годов. Игроку нужно будет сколотить собственную преступную банду, которая станет бесчинствовать на улицах города.

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Company of Crime – это стратегия с пошаговой боевой системой, где очень много внимания уделяется использованию героями подручных средств. Данная тактика вполне оправдана, ведь использование огнестрельного оружия непременно привлечёт внимание стражей правопорядка.

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