Electronic Arts и студия EA Motive разрешили профильным журналистам провести некоторое время в космическом боевике Star Wars Squadrons и даже записать игровой процесс. На просторах YouTube появился вагон и маленькая тележка видеопревью, мы же отобрали несколько наиболее продолжительных видеороликов от более-менее крупных западных изданий.

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По словам журналистов, игровые режимы в Star Wars Squadrons отличаются качественной постановкой, и тот же режим с уничтожением вражеского флагмана радует динамикой и свободой выбора путей атаки. Впрочем, учитывая, что сражения игроков в Star Wars Squadrons проходят в формате «5 на 5», многим игровой процесс может показаться казуальным и пустым.

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Релиз Star Wars Squadrons запланирован на 2 октября.