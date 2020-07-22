Ubisoft решила в очередной раз провести акцию выходных бесплатного доступа в своём средневековом боевике For Honor, так что если вы за три с половиной года существования данного проекта так и не успели с ним ознакомиться, то в этот четверг, 23 июля, такая возможность появится. Акция продлится до вечера следующего понедельника, 27 июля.

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В рамках бесплатного доступа игроки смогут опробовать весь контент из For Honor Standard Edition, включая кампанию и сетевые режимы. В зависимости от конкретного издания на For Honor на время акции также будет распространяться скидка до 80 %.

Прогресс, достигнутый за время бесплатного доступа, будет сохранён на учётной записи.