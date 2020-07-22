Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части

3
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Как известно, Overwatch — это, в первую очередь, PvP-игра, в которой игроки сражаются с другими игроками, однако время от времени Blizzard в рамках специальных событий балует поклонников Overwatch и кооперативными PvE-заданиями. Подобные «ивенты» пользуются большой популярностью, и Blizzard решила развить данную идею в анонсированной в прошлом году Overwatch 2.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

И вот, на официальном сайте игры появился новостной материал, в котором Blizzard в общих чертах проливает немного света на совместный режим Overwatch 2. По словам разработчиков, PvE-задания в новинке будут гораздо более масштабными и комплексными, чем миссии из «Архивов» Overwatch. Сами локации станут больше, сюжетные линии в них тоже расширятся, будет больше стычек с разнообразными соперниками и, как следствие, возрастёт количество интересных взаимодействий между игровыми персонажами и их безликими оппонентами.

Стоит отметить, что именно на PvE-режим и делается основная ставка Overwatch 2, и именно за доступ к нему придётся доплатить тем, у кого уже имеется первая Overwatch. Что касается мультиплеерного контента, то в Overwatch 2 добавят сразу несколько новых героев, массу новых полей боя и даже новый дополнительный основной режим игры. По замыслу Blizzard, релиз Overwatch 2 не только вновь разожжёт огонь интереса сообщества к игре, но и сильно «встряхнёт» заскорузлую «мету».

реклама

реклама

Когда Overwatch 2 доберётся до конечных пользователей, впрочем, пока тайна, покрытая мраком.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard overwatch overwatch 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
3
Энтузиаст сравнил геймплей Mafia Definitive Edition с оригиналом
1
Почти 15 минут игрового процесса ремейка Mafia
3
Rocket League переходит на условно-бесплатную модель распространения и «мягко» переезжает в Epic Games Store
2
Хейвуд — район контрастов: авторы Cyberpunk 2077 показали концепт-арты ещё одного района Найт-Сити
2
Star Wars The Old Republic теперь доступна в Steam
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
69
GTA 6 выйдет не раньше 2023 года - разбираем проблемы Rockstar
8
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
120
Sega Mega Drive – 16-битный хит
46
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
17
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
55
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
20

Сейчас обсуждают

Zmey1945
14:43
Наоборот, ты полностью подтвердил мои слова, о твоём нищебродстве и твоей никчёмности. На азоте дёрнуть 9900к до 6,6 любой нищий пионер, вроде тебя сможет. Зы: С твоей нищей карты поугарал) Вот тебе...
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Дима Голков
14:40
Давно пора развивать новые точки роста экономик. Там безработных как грязи.
Apple хочет сконцентрировать производство iPhone на территории Индии
00000
14:40
Наблюдает..............
Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
Дима Голков
14:39
(громко негодует с использованием ненормативной лексики на китайском языке)
Apple хочет сконцентрировать производство iPhone на территории Индии
AndreZ
14:39
А причем тут два года назад. Это как раз сегодняшняя игра. В 4к разница 22%)) 60 vs 77 fps
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
Ирина Разводова
14:37
Да так и есть, думала у меня с телефоном что то. Камера вообще не со мной. Телефон живет своей жизнью 😬😬😬😬😬
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
Egor Ka
14:37
ну уж точно лучше чем из тебя блогер))
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
GrozaX
14:34
Это да, кс же ещё жива)))
Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
Алексей Гавриленко
14:34
Ни в одном тесте про игрв не видел, чтобы топый интел всрал амд, как правило разница в 2-3 кадра в пользу интел была абсолютно всегда. Мне после этого даже как-то обидно стало за амд, они так сильно с...
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
pavel80
14:33
А у нас олигархи удаваться.
Один из основателей NVIDIA подарил родному университету $25 млн на суперкомпьютер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем