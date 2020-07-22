Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
Как известно, Overwatch — это, в первую очередь, PvP-игра, в которой игроки сражаются с другими игроками, однако время от времени Blizzard в рамках специальных событий балует поклонников Overwatch и кооперативными PvE-заданиями. Подобные «ивенты» пользуются большой популярностью, и Blizzard решила развить данную идею в анонсированной в прошлом году Overwatch 2.
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И вот, на официальном сайте игры появился новостной материал, в котором Blizzard в общих чертах проливает немного света на совместный режим Overwatch 2. По словам разработчиков, PvE-задания в новинке будут гораздо более масштабными и комплексными, чем миссии из «Архивов» Overwatch. Сами локации станут больше, сюжетные линии в них тоже расширятся, будет больше стычек с разнообразными соперниками и, как следствие, возрастёт количество интересных взаимодействий между игровыми персонажами и их безликими оппонентами.
Стоит отметить, что именно на PvE-режим и делается основная ставка Overwatch 2, и именно за доступ к нему придётся доплатить тем, у кого уже имеется первая Overwatch. Что касается мультиплеерного контента, то в Overwatch 2 добавят сразу несколько новых героев, массу новых полей боя и даже новый дополнительный основной режим игры. По замыслу Blizzard, релиз Overwatch 2 не только вновь разожжёт огонь интереса сообщества к игре, но и сильно «встряхнёт» заскорузлую «мету».
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Когда Overwatch 2 доберётся до конечных пользователей, впрочем, пока тайна, покрытая мраком.
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