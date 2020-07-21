С помощью Google теперь можно виртуально прогуляться по офису CD Projekt
В настоящее время польская студия CD Projekt RED пользуется всеобщей любовью и считается чуть ли не лучшим коллективом разработчиков игр в мире. В ноябре студии ещё предстоит подтвердить свой высокий статус после релиза Cyberpunk 2077, а пока что можно взглянуть, где и в каких условиях работают кумиры миллионов геймеров. С помощью Google-карт теперь можно виртуально прогуляться по коридорам варшавского офиса компании CD Projekt, в основном состоящей именно из студии с приставкой RED.
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Как видим, на территории офиса CD Projekt расположились не только рабочие помещения и приёмная, но и конференц-зал, тренажёрный зал, небольшая студия звукозаписи, серверная комната, комнаты отдыха, столовая и много других интересных помещений.
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Сейчас сотрудники CD Projekt RED вовсю трудятся над Cyberpunk 2077, релиз которой должен состояться 19 ноября этого года. Хоть авторы игры и обещают, что это последний перенос релиза, но лучше быть обрадованным пессимистом, чем огорчённым оптимистом.
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