Появился ещё один намёк на скорый показ переиздания Age of Empires III
На прошлой неделе в Бразилии был присвоен возрастной рейтинг для Age of Empires III Definitive Edition. Официально проект ещё не был представлен, но о планах по его подготовке известно ещё с лета 2017 года. Теперь же появился ещё один «толстый» намёк на скорый показ переиздания третьей части культовой серии: вчера в Австралии ему тоже присвоили возрастной рейтинг — детям до 15 лет разрешается играть под присмотром взрослых.
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Скорее всего, официально Age of Empires III Definitive Edition покажут в этот четверг, 23 июля, на мероприятии Xbox Games Showcase, где на протяжении часа будут демонстрировать игры от внутренних студий Microsoft.
Строго говоря, не совсем ясно, что нас ждёт в переиздании, ведь по уровню графического исполнения оригинальная Age of Empires III почти не уступает и многим современным стратегиям в реальном времени. Но одно можно предположить с высокой вероятностью: в переиздание войдёт игра вместе со всеми дополнениями, а это уже большой плюс, ведь оригинальные аддоны The Warchiefs и The Asian Dynasties в своё время не были официально локализованы на русский язык.
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