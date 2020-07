На прошлой неделе в Бразилии был присвоен возрастной рейтинг для Age of Empires III Definitive Edition. Официально проект ещё не был представлен, но о планах по его подготовке известно ещё с лета 2017 года. Теперь же появился ещё один «толстый» намёк на скорый показ переиздания третьей части культовой серии: вчера в Австралии ему тоже присвоили возрастной рейтинг — детям до 15 лет разрешается играть под присмотром взрослых.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Скорее всего, официально Age of Empires III Definitive Edition покажут в этот четверг, 23 июля, на мероприятии Xbox Games Showcase, где на протяжении часа будут демонстрировать игры от внутренних студий Microsoft.

Строго говоря, не совсем ясно, что нас ждёт в переиздании, ведь по уровню графического исполнения оригинальная Age of Empires III почти не уступает и многим современным стратегиям в реальном времени. Но одно можно предположить с высокой вероятностью: в переиздание войдёт игра вместе со всеми дополнениями, а это уже большой плюс, ведь оригинальные аддоны The Warchiefs и The Asian Dynasties в своё время не были официально локализованы на русский язык.