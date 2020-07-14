Существование Age of Empires III Definitive Edition не является секретом: о планах по выпуску обновлённой версии третьей части культовой франшизы Microsoft сообщала ещё три года назад. И вот, похоже, мы находимся на пороге оглашения даты её выхода; по крайней мере, в это хотелось бы верить после утечки из бразильского агентства по присвоению возрастных рейтингов.

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Согласно утечке, Age of Empires III Definitive Edition в Бразилии не рекомендуется для игроков до двенадцати лет (по крайней мере, так гласит машинный перевод). Иными словами, у игры возрастной рейтинг 12+.

Вероятно, официальный анонс даты выхода Age of Empires III Definitive Edition состоится в рамках запланированной на 23 июля презентации Xbox Games Showcase, где будут показаны игры от внутренних студий Microsoft.

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На самом деле, очень любопытно, что разработчики «нахимичат» в переиздании Age of Empires III, ведь оригинальная игра до сих пор, спустя пятнадцать лет после релиза, выглядит симпатично и современно.