На YouTube-канале DT Gaming был опубликован ролик с игровым процессом Iron Harvest. В новом видео по стратегии с необычным сеттингом были замечены герои из двух фракций: Русвета и Саксонии.

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У каждой из представленных сторон имеется несколько уникальных героев, обладающих интересными способностями. Мы заприметили и вызов боевых волков, и артиллерийские удары, и передвижение с помощью ручного тигра.

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Iron Harvest продолжает удивлять, как минимум, концептуально. К тому же, это представитель редкого на сегодняшний день жанра — стратегии в реальном времени.

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Игра должна поступить в продажу 1 сентября на PC. Разработчики также собираются выпустить проект на консолях, но случится это позже.