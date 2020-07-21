В новых роликах по стратегии Iron Harvest замечены прогулки верхом на тигре и вызов боевых волков
На YouTube-канале DT Gaming был опубликован ролик с игровым процессом Iron Harvest. В новом видео по стратегии с необычным сеттингом были замечены герои из двух фракций: Русвета и Саксонии.
реклама
У каждой из представленных сторон имеется несколько уникальных героев, обладающих интересными способностями. Мы заприметили и вызов боевых волков, и артиллерийские удары, и передвижение с помощью ручного тигра.
реклама
Iron Harvest продолжает удивлять, как минимум, концептуально. К тому же, это представитель редкого на сегодняшний день жанра — стратегии в реальном времени.
реклама
реклама
Игра должна поступить в продажу 1 сентября на PC. Разработчики также собираются выпустить проект на консолях, но случится это позже.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила