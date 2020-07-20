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Геройский шутер Rogue Company от издателя Paladins вышел в раннем доступе

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Компания Hi-Rez Studios сообщила о том, что геройский шутер от третьего лица Rogue Company вышел по программе раннего доступа. Формально разработчики называют этот этап платным закрытым тестированием, но от смены формулировки смысл не меняется. Rogue Company доступна на PC (Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

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В стартовом издании ранняя версия Rogue Company предлагается за 262 рубля, в стандартном — за 525 рублей, в «ультимативном» — за 1 050 рублей. Стартовая версия даёт доступ к двум дополнительным агентам (героям), стандартная — к восьми агентам, а ультимативная даёт всё то же самое, что стандартная, а также внушительное количество внутриигровых «плюшек» вроде спреев и местной игровой валюты.

По сюжету, мы играем за различных наёмников, состоящих в синдикате Rogue Company, который и дал название игре. У каждого наёмника свой набор оружия, экипировки и способностей. Вообще, это весьма популярная ныне концепция: играть за какого-никакого персонажа почти всегда приятнее и интереснее, чем за условного безликого «террориста».

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Полноценный релиз Rogue Company должен состояться в этом году.

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hi-rez studios first watch games rogue company
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