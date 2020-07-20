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Аудитория пиратского экшена Sea of Thieves преодолела отметку в 15 млн игроков

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В начале июня пиратский боевик Sea of Thieves добрался до Steam, и с тех пор не вылезает из еженедельных десяток самых продаваемых игр. Логично было предположить, что при таких результатах нас скоро ждёт публикация сведений о значительном приросте аудитории, и вот, сегодня Microsoft совместно со студией Rare обнародовали соответствующую заметку.

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По состоянию на сегодняшний день, аудитория Sea of Thieves преодолела отметку в 15 млн игроков. Релиз Sea of Thieves состоялся в марте 2018 года, а первый «юбилей» — 10 млн игроков — проект отметил в январе года текущего. Таким образом, за полгода прирост составил пять миллионов игроков. Самым успешным месяцем исполнительный продюсер Rare Джо Нит назвал июнь — именно тогда был зафиксирован рекордный месячный «онлайн» в 3,3 млн игроков.

Тираж Sea of Thieves в Steam с третьего июня по сегодняшний день составил один миллион копий.

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Естественно, что при таких статистических показателях поддержка проекта продолжится. В чём конкретно она будет выражаться, господин Нит не уточнил, но заявил, что нас ждёт много всего интересного.

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