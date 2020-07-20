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На этой неделе в зомби-экшене World War Z появится кроссплей

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Игровая индустрия потихоньку рушит барьеры между платформами, и следующей игрой, в которой появится функция кроссплея, станет зомби-боевик World War Z. Соответствующее обновление, которое позволит обладателям PC, PlayStation 4 и Xbox One расстреливать орды заражённых вместе, будет применено к игре уже в эту среду, 22 июля.

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Стоит отметить, что кроссплей между PC и Xbox One в World War Z был реализован ещё весной, так что технически обновление 22 июля лишь даст возможность обладателям PlayStation 4 присоединиться к своим друзьям на платформах от Microsoft.

Вместе с тем обновление добавит в World War Z новый игровой класс под названием Dronemaster. Из названия можно понять, что данный класс ловко управляется с беспилотниками, однако подробной информацией о том, что конкретно умеют делать Dronemaster’ы, пока нет.

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Напомним, что World War Z вышла в свет весной прошлого года и отметилась достойными продажами. По крайней мере, разработчики довольны успехом своего творения.

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