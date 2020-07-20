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Слух: новую Fable представят на Xbox Games Showcase в этот четверг

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Поклонники серии Fable так давно ждут вестей о её развитии, что уже практически потеряли надежду: что ни мероприятие, то без Fable. Но, возможно, в этот четверг, 23 июля, всё наконец-то изменится в лучшую сторону. Согласно информации от широко известного в узких кругах инсайдера Klorbrille, новую игру серии Fable представят на грядущей Xbox Games Showcase.

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По информации Klorbrille, компания Microsoft сопроводит анонс трейлером на движке игры, однако непосредственно игровой процесс пока продемонстрирован не будет.

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Стоит отметить, что слухи о разработке новой Fable появляются слишком регулярно, чтобы быть простыми совпадениями. Так, в этом году поклонники обнаруживали на просторах Twitter страницу перезапуска Fable, а в конце июня внимательные журналисты натыкались на информацию о продлении прав на торговую марку Fable.

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Напомним, что на Xbox Games Showcase в этот четверг (в 19:00 по московскому времени) будут показаны игры от внутренних студий Microsoft. Покажут геймплей одиночной кампании Halo Infinite и анонсируют много проектов для Xbox Series X. Даже если слух о новой Fable окажется просто выдумкой, то на презентации всё равно будет, что посмотреть.

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