Участники бета-тестирования Mortal Shell более 150 тысяч раз погладили местного котика
В начале этого месяца разработчики из Cold Symmetry неожиданно для себя поняли, что их Souls-like-проект Mortal Shell пользуется большой популярностью, а среди игроков существует запрос на участие в бета-тестировании. Как следствие, «бету» игры сделали открытой для всех желающих, и на выходных разработчики поделились впечатляющими результатами.
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В общей сложности в бета-тестировании Mortal Shell приняли участие более 350 тысяч игроков, а на площадках Twitch и YouTube «бета» игры собрала свыше пяти миллионов просмотров.
Кроме того, как известно, в мире Mortal Shell обитает котик, которого при желании можно даже погладить. Согласно статистике, несчастного котика просто затискали: более 150 тысяч поглаживаний за время «беты».
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Релиз Mortal Shell запланирован на третий квартал текущего года. На PC игра на протяжении года будет эксклюзивом Epic Games Store.
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