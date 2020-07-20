В начале этого месяца разработчики из Cold Symmetry неожиданно для себя поняли, что их Souls-like-проект Mortal Shell пользуется большой популярностью, а среди игроков существует запрос на участие в бета-тестировании. Как следствие, «бету» игры сделали открытой для всех желающих, и на выходных разработчики поделились впечатляющими результатами.

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В общей сложности в бета-тестировании Mortal Shell приняли участие более 350 тысяч игроков, а на площадках Twitch и YouTube «бета» игры собрала свыше пяти миллионов просмотров.

Кроме того, как известно, в мире Mortal Shell обитает котик, которого при желании можно даже погладить. Согласно статистике, несчастного котика просто затискали: более 150 тысяч поглаживаний за время «беты».

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Релиз Mortal Shell запланирован на третий квартал текущего года. На PC игра на протяжении года будет эксклюзивом Epic Games Store.