Игроки в восторге от Ghost of Tsushima
Агрегатор рецензий Metacritic многие давно не воспринимают всерьёз, ведь для выставления оценок простым игрокам необязательно даже доказывать факт владения игрой, не говоря уже о попытках провести в ней хоть немного времени. Руководство агрегатора осведомлено о репутации ресурса в этом вопросе, поэтому недавно изменило правила для пользовательских рецензий: теперь их можно публиковать не раньше, чем через полтора дня после формального релиза конкретного проекта.
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Похоже, обновлённые правила уже дали свои плоды: по состоянию на момент публикации данной заметки, Ghost of Tsushima обладает пользовательским рейтингом в 9,2 балла из 10 возможных, опережая даже 83-балльный средний рейтинг от профессиональных критиков и обозревателей.
Согласно отзывам, разработчикам из Sucker Punch удалось создать интересный и аутентичный мир, реализовать в его рамках достойный сюжет и порадовать продвинутой боевой системой. Что любопытно, игроки записали в плюсы даже то, что многие профессиональные журналисты назвали жирнейшими минусами, в частности, полупустой мёртвый мир. Бомбардировка наоборот?
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Релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля на PlayStation 4.
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