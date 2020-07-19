Информация о полноценном продолжении Splinter Cell держится Ubisoft в секрете, однако руководство компании с завидным постоянством недвусмысленно намекает на то, что разработка новенькой части серии приключений Сэма Фишера ведётся. Вполне вероятно, что игра выйдет раньше, чем полагают пессимистично настроенные граждане.

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Так, в беседе с итальянским изданием Multiplayer актёр Лука Уорд, озвучивающий Фишера в итальянской локализации Splinter Cell, с уверенностью заявил, что новая часть серии находится в разработке, однако пока не совсем ясно, когда состоится релиз. По словам актёра, новая часть завершит историю Splinter Cell; релиз планировался на этот год, однако пандемия негативным образом повлияла на планы компании, и та пока не решила, когда готова выпустить проект в свет.

Откуда у итальянского актёра такая информация, догадаться нетрудно — ему необходимо озвучивать героя — а вот почему он позволяет себе её разглашать, пусть и не прямым текстом, это уже другой вопрос.

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На прошлой неделе Ubisoft провела часовое мероприятие Ubisoft Forward. Естественно, за час компания не успела рассказать обо всех своих играх, поэтому пообещала, что в этом году проведёт вторую «часть». Возможно, именно на ней будет приподнята завеса тайны над судьбой франшизы.