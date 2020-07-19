Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Утечка: новая Splinter Cell находится в разработке и выйдет уже относительно скоро

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Информация о полноценном продолжении Splinter Cell держится Ubisoft в секрете, однако руководство компании с завидным постоянством недвусмысленно намекает на то, что разработка новенькой части серии приключений Сэма Фишера ведётся. Вполне вероятно, что игра выйдет раньше, чем полагают пессимистично настроенные граждане.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Так, в беседе с итальянским изданием Multiplayer актёр Лука Уорд, озвучивающий Фишера в итальянской локализации Splinter Cell, с уверенностью заявил, что новая часть серии находится в разработке, однако пока не совсем ясно, когда состоится релиз. По словам актёра, новая часть завершит историю Splinter Cell; релиз планировался на этот год, однако пандемия негативным образом повлияла на планы компании, и та пока не решила, когда готова выпустить проект в свет.

Откуда у итальянского актёра такая информация, догадаться нетрудно — ему необходимо озвучивать героя — а вот почему он позволяет себе её разглашать, пусть и не прямым текстом, это уже другой вопрос.

реклама

На прошлой неделе Ubisoft провела часовое мероприятие Ubisoft Forward. Естественно, за час компания не успела рассказать обо всех своих играх, поэтому пообещала, что в этом году проведёт вторую «часть». Возможно, именно на ней будет приподнята завеса тайны над судьбой франшизы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игроки в восторге от Ghost of Tsushima
+
Утечка: новая Splinter Cell находится в разработке и выйдет уже относительно скоро
+
Обладатели Xbox One сумели загрузить The Red Door, которая в библиотеке числится под названием Call of Duty Black Ops CIA
1
Мрачный трейлер финального дополнения к Remnant From the Ashes
+
Dying Light получит дополнение Hellraid на три недели позже, чем планировалось
5
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
11
Знаменитая Worms Armageddon получила свежее обновление с массой полезных нововведений
10

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 69
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nokia 1020 - 41 мегапиксель и ничего больше
22
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
109
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть четвертая
6
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5

Сейчас обсуждают

ABC
13:29
Эта старая пластинка, еще со времен кофилейка
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
ABC
13:28
https://siliconlottery.com/pages/statistics
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
Yolanda Tarska
13:24
Больше всего берут ЛАДЫ, а среди них Гранты в основном, и что?))
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
Kopcheniy
13:16
Это где? Он сейчас почти наравне с 2060 выступает, как бы.
AMD напомнила о конкурентном позиционировании видеокарт семейства Radeon RX 5000
LoL
13:13
И получаешь тормозное двухсокетное нечто с полуживым уефи на полумёртвой матери - факт)
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
E1nher1
13:11
На 4 ядрах работать не вариант. Там частота 3 ггц
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Юрий Клюев
12:57
13 июля 2020 Г. В сумме за неделю было продано 5895 процессоров AMD и 955 процессоров Intel, распределение долей рынка — 83,8% на 16,2% соответственно. Самыми популярными оказались Ryzen 5 3600 и Ryz...
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
Roditch
12:35
Если всё так плохо с финансами, не проще ли было добавить SSD, 16 ГБ (до второго канала) и Quadro двухтысячный серии? Всё дешевле чем новый комп.
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Сергей Мастеров
12:34
Знову ПЕРЕМОГА! Но премога оказывается как обычно ЗРАДОЙ : сравнивают старый продукт 9900 с новым и новый ещё и разогнали.
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
Сергей Мастеров
12:33
Может повезёт и наконецто откатимся на православную 7
Microsoft начала заменять новостников программными алгоритмами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем