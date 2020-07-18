Ближе к концу следующего месяца кооперативный боевик на выживание Remnant From the Ashes получит заключительное дополнение под названием «Подопытный 2923» (Subject 2923 в оригинале). По такому поводу разработчики игры решили опубликовать новенький мрачный трейлер, недвусмысленно намекающий на то, что в процессе прохождения дополнения нам снова придётся столкнуться с какой-то чертовщиной.

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Согласно описанию дополнения, в его состав войдёт новая сюжетная кампания, которая расскажет о происхождении Спящих и об их связи с Корнем. Появятся новые локации, задания и боссы, новый арсенал оружия, брони и снаряжения. Кроме того, обновятся героический режим, а также режимы выживания и приключений.

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Релиз «Подопытного 2923» запланирован на 20 августа.