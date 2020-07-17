Dying Light получит дополнение Hellraid на три недели позже, чем планировалось
«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light должно было выйти на следующей неделе, 23 июля, однако сегодня вечером студия Techland оповестила игроков о том, что придётся подождать чуть дольше — до 13 августа.
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Как поясняют разработчики, они получили много отзывов по итогам бета-тестирования Hellraid и сейчас трудятся над тем, чтобы внедрить пожелания в дополнение. Естественно, на это необходимо дополнительное время, и трёх недель должно хватить.
Напомним, что дополнение Hellraid основано на одноимённом отправленном «в стол» фэнтезийном слэшере от Techland. По сюжету дополнения, обитатели Башни нашли в подвале своего убежища таинственный игровой автомат, оказавшийся порталом в Ад, и через который в и без того несчастный мир игры начали проникать демонические создания. Кому, как не нам удастся решить все возникшие проблемы.
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