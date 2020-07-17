Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Dying Light получит дополнение Hellraid на три недели позже, чем планировалось

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light должно было выйти на следующей неделе, 23 июля, однако сегодня вечером студия Techland оповестила игроков о том, что придётся подождать чуть дольше — до 13 августа.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Как поясняют разработчики, они получили много отзывов по итогам бета-тестирования Hellraid и сейчас трудятся над тем, чтобы внедрить пожелания в дополнение. Естественно, на это необходимо дополнительное время, и трёх недель должно хватить.

Напомним, что дополнение Hellraid основано на одноимённом отправленном «в стол» фэнтезийном слэшере от Techland. По сюжету дополнения, обитатели Башни нашли в подвале своего убежища таинственный игровой автомат, оказавшийся порталом в Ад, и через который в и без того несчастный мир игры начали проникать демонические создания. Кому, как не нам удастся решить все возникшие проблемы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

techland dying light
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Dying Light получит дополнение Hellraid на три недели позже, чем планировалось
+
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
7
Знаменитая Worms Armageddon получила свежее обновление с массой полезных нововведений
3
Paradox приобрела студию-разработчика градостроительного симулятора Surviving the Aftermath
+
Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered
5
«Этот мир рушится»: сюжетный трейлер боевика Outriders от авторов Painkiller
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
68
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
25
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
40
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
4
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
5
Детальный обзор летнего обновления Battlefield V
11

Сейчас обсуждают

Александр Дороднов
21:34
Вообще разные игры, рдр это не рпг. Ты бы еще асасина приплел бы сюда. Общее у них только открытый мир и все.
CD Projekt RED рассказала о главном конкуренте Cyberpunk 2077 и пообещала выпустить проект, достойный Ведьмака 3
Ацкий Сотона
21:31
Консоль и ПК используются в семье , ПС4 про и АМД Райзен 3950 , 2700 , х2 3600 и Интел 6950 . Нареканий нет - на 6ти системах ( хотя да , играю не часто - при наличие более 1000+ игр ).
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Alexsh
21:31
Мусор. В современных реалиях никому не нужный.
Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
Михаил Андриенко
21:30
Цена с аликом одинакова, а вот в ДНС 3300Х на полторы тысячи дороже а фпс тот же! Сперва просмотри цены и тесты а потом пиши!
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
Стенли Твидл
21:29
видел такой твой комментарий про четыре точки джи.
Motorola Edge+ с поддержкой российских сетей 5G представлен официально – Snapdragon 865, 90-Гц экран OLED, 12 ГБ ОЗУ, 108-Мп камера и стоковая ОС Android 10 за 79 990 рублей
N1ghtwish
21:29
Оно не работает.
Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
Стенли Твидл
21:29
дырка? в телефоне за 80 косарей? хорошо, я думаю, найдутся ценители дырявых ложек.
Motorola Edge+ с поддержкой российских сетей 5G представлен официально – Snapdragon 865, 90-Гц экран OLED, 12 ГБ ОЗУ, 108-Мп камера и стоковая ОС Android 10 за 79 990 рублей
N1ghtwish
21:28
Какой однопоток? Там частота днище. Если бы там частота была под 5ГГц, еще можно было бы подумать взять их под всякие старкрафты и линейки, а так это вообще какое-то днище, их богомерзкая 10ка убьет с...
Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
wwr222
21:27
FX говном был и им же остался.Неудачный пример.Даже с разогнанной памятью и более высокой частотой он сливает простому 4-х ядернику Интел той же эпохи
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
N1ghtwish
21:26
Аналогичным вопросом задаюсь, зачем в 3 раз выпускать абсолютно те же самые селероны и гиперпни?
Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем