Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
Когда Ubisoft официально представила Far Cry 6 в прошлое воскресенье, некоторые очень внимательные игроки обнаружили в соответствующем видеоролике уточнение, согласно которому, 4K Ultra HD-режим поддерживается только консолями Xbox One X и Xbox Series X.
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Возникло предположение, что это просто ошибка со стороны Ubisoft, но активные граждане решили пойти дальше и прояснить происходящее непосредственно в техподдержке компании. И техподдержка компании дала ответ — Far Cry 6 действительно будет работать в 4K только на вышеуказанных консолях от Microsoft — после чего извинилась за предоставленные неудобства.
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Напомним, что Far Cry 6 выйдет 18 февраля следующего года на всех актуальных платформах. Почему «праздник 4K» не доберётся до PC и PlayStation, неясно; возможно, Ubisoft придётся дополнительно прокомментировать свои действия.
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