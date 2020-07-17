Когда Ubisoft официально представила Far Cry 6 в прошлое воскресенье, некоторые очень внимательные игроки обнаружили в соответствующем видеоролике уточнение, согласно которому, 4K Ultra HD-режим поддерживается только консолями Xbox One X и Xbox Series X.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Возникло предположение, что это просто ошибка со стороны Ubisoft, но активные граждане решили пойти дальше и прояснить происходящее непосредственно в техподдержке компании. И техподдержка компании дала ответ — Far Cry 6 действительно будет работать в 4K только на вышеуказанных консолях от Microsoft — после чего извинилась за предоставленные неудобства.

реклама

Напомним, что Far Cry 6 выйдет 18 февраля следующего года на всех актуальных платформах. Почему «праздник 4K» не доберётся до PC и PlayStation, неясно; возможно, Ubisoft придётся дополнительно прокомментировать свои действия.