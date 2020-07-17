Team 17 решила наглядно продемонстрировать, что такое поддерживать игру. Культовая Worms Armageddon появилась на свет в начале 1999 года, и вот, спустя 21,5 год для неё продолжают выходить обновления. Сегодня разработчики объявили о выходе обновления версии 3.8. Событие, мягко говоря, значительное, поэтому его отметили публикацией специального видеоролика.

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Среди наиболее значимых изменений, например, улучшение совместимости Worms Armageddon на современных системах. Отныне игра должна адекватно функционировать на Windows 10, а также работать через Wine и Proton на операционных системах на ядре Linux. Также был внедрён новый OpenGL-рендер, стал доступен оконный режим и добавлены новые локализации, в том числе на русский язык. Игровой движок Worms Armageddon отныне позволяет воспроизводить движения и анимации с высокой частотой кадров.

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Что касается нововведений в игровом процессе, то теперь в Worms Armageddon можно добавлять управляемые ИИ команды червячков в сетевой режим. Благодаря этой функции можно будет истреблять орды ИИ-оппонентов вместе с товарищами. Облагорожена сетевая функциональность, появились десятки новых «схем», позволяющих менять правила игры, и многое-многое другое.

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Как пишут разработчики, обновление находилось в производстве более семи лет и в общей сложности включает в себя 370 различных исправлений, 45 изменений и 61 новую функцию.