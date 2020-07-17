Знаменитая Worms Armageddon получила свежее обновление с массой полезных нововведений
Team 17 решила наглядно продемонстрировать, что такое поддерживать игру. Культовая Worms Armageddon появилась на свет в начале 1999 года, и вот, спустя 21,5 год для неё продолжают выходить обновления. Сегодня разработчики объявили о выходе обновления версии 3.8. Событие, мягко говоря, значительное, поэтому его отметили публикацией специального видеоролика.
реклама
Среди наиболее значимых изменений, например, улучшение совместимости Worms Armageddon на современных системах. Отныне игра должна адекватно функционировать на Windows 10, а также работать через Wine и Proton на операционных системах на ядре Linux. Также был внедрён новый OpenGL-рендер, стал доступен оконный режим и добавлены новые локализации, в том числе на русский язык. Игровой движок Worms Armageddon отныне позволяет воспроизводить движения и анимации с высокой частотой кадров.
реклама
Что касается нововведений в игровом процессе, то теперь в Worms Armageddon можно добавлять управляемые ИИ команды червячков в сетевой режим. Благодаря этой функции можно будет истреблять орды ИИ-оппонентов вместе с товарищами. Облагорожена сетевая функциональность, появились десятки новых «схем», позволяющих менять правила игры, и многое-многое другое.
реклама
Как пишут разработчики, обновление находилось в производстве более семи лет и в общей сложности включает в себя 370 различных исправлений, 45 изменений и 61 новую функцию.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила