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Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered

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Некоторое время назад в Сеть утекала информация о том, что Crysis Remastered выйдет 23 июля. Информация по итогу оказалась правдивой, однако Crytek, прочитав негодующие отзывы пользователей от увиденных «слитых» кадров игрового процесса, решила отложить релизы версий ремастера для PC и консолей на несколько недель. Исключение только одно — версия для портативной консоли Nintendo Switch всё же выйдет 23 июля, поэтому сегодня Crytek опубликовала видеоролик, в котором рассказывает о её технических особенностях.

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Итак, обладателей Nintendo Switch ждут физика растительности, разрушаемое окружение, динамическое освещение, технология воксельной глобальной иллюминации, прицеливание с помощью гироскопа и многое другое. Воспроизводиться игровой процесс будет в разрешении 720p при тридцати кадрах в секунду.

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Теперь Crytek осталось показать, как будет выглядеть PC-версия Crysis Remastered, ведь именно этого ждут все любители высоких технологий.

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crytek crysis saber interactive crysis remastered
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