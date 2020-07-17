Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered
Некоторое время назад в Сеть утекала информация о том, что Crysis Remastered выйдет 23 июля. Информация по итогу оказалась правдивой, однако Crytek, прочитав негодующие отзывы пользователей от увиденных «слитых» кадров игрового процесса, решила отложить релизы версий ремастера для PC и консолей на несколько недель. Исключение только одно — версия для портативной консоли Nintendo Switch всё же выйдет 23 июля, поэтому сегодня Crytek опубликовала видеоролик, в котором рассказывает о её технических особенностях.
реклама
Итак, обладателей Nintendo Switch ждут физика растительности, разрушаемое окружение, динамическое освещение, технология воксельной глобальной иллюминации, прицеливание с помощью гироскопа и многое другое. Воспроизводиться игровой процесс будет в разрешении 720p при тридцати кадрах в секунду.
реклама
Теперь Crytek осталось показать, как будет выглядеть PC-версия Crysis Remastered, ведь именно этого ждут все любители высоких технологий.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила