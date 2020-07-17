Некоторое время назад в Сеть утекала информация о том, что Crysis Remastered выйдет 23 июля. Информация по итогу оказалась правдивой, однако Crytek, прочитав негодующие отзывы пользователей от увиденных «слитых» кадров игрового процесса, решила отложить релизы версий ремастера для PC и консолей на несколько недель. Исключение только одно — версия для портативной консоли Nintendo Switch всё же выйдет 23 июля, поэтому сегодня Crytek опубликовала видеоролик, в котором рассказывает о её технических особенностях.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Итак, обладателей Nintendo Switch ждут физика растительности, разрушаемое окружение, динамическое освещение, технология воксельной глобальной иллюминации, прицеливание с помощью гироскопа и многое другое. Воспроизводиться игровой процесс будет в разрешении 720p при тридцати кадрах в секунду.

реклама

Теперь Crytek осталось показать, как будет выглядеть PC-версия Crysis Remastered, ведь именно этого ждут все любители высоких технологий.